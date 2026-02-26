Visita alla scoperta di Palazzo Liviano e Sala dei giganti

Sabato 7 Marzo 2026 Padovanità vi propone questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti della nostra amata Padova: Palazzo Liviano, la Sala dei Giganti e l’attiguo museo di archeologia dell'Università di Padova. La Sala detta “dei Giganti” era in origine uno dei principali ambienti di rappresentanza del palazzo dei Carraresi, signori di Padova nel Trecento, ed era decorata da un ciclo di affreschi con uomini famosi della storia antica, basato sull’opera De viris illustribus di Francesco Petrarca, già ospite e amico di Francesco I da Carrara. Della decorazione trecentesca, alla quale probabilmente lavorarono, negli anni Settanta del Trecento, pittori come Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi, rimane oggi solo l’immagine di Petrarca nel suo studio, pur pesantemente ritoccata nei secoli successivi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Alla scoperta di Palazzo Liviano e Sala dei Giganti

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoEventi speciali e visite guidate tra accessibilità, cultura alimentare e storia al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli.

Temi più discussi: Alla scoperta di Jesi; Alla scoperta di Cupramontana: visite gratuite per la Girnata Internazionale della Guida; Genova, domenica visite guidate gratuite, alla scoperta di piazza De Ferrari; Acquista i biglietti per Visita guidata - Le donne di Villa Arconati 3/3.

Tre incontri alla scoperta del Padule di FucecchioIl Comune di Monsummano Terme e Natura in Toscana, con il contributo della Regione Toscana, organizzano Alla scoperta del Padule di Fucecchio: tre incontri serali presso la sala Iozzelli della ... valdinievoleoggi.it

Alla scoperta di Sasso d’Ombrone e Poggi del Sasso con il Fai: ecco come partecipareIl Fai organizza una visita guidata a Poggi del Sasso e a Sasso d'Ombrone, in provincia di Grosseto: il programma ... grossetonotizie.com

Convegno conclusivo progetto "FABRICAE. Chiese medievali: modalità di organizzazione del cantiere a confronto" Venerdì 20 febbraio 2026, presso la Sala Sartori di Palazzo Liviano, p.zza Capitaniato, 7 - Padova Il progetto "FABRICAE. Chiese medievali: - facebook.com facebook