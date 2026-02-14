Spalletti Juve ieri incontro alla Continassa con Elkann | per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscena

L’allenatore Luciano Spalletti ha incontrato ieri John Elkann alla Continassa, una conversazione che ha segnato un passo importante per il futuro della Juventus. Durante l’incontro, i due hanno affrontato per la prima volta i dettagli concreti del progetto, concentrandosi sulle garanzie relative alla rosa e alle strategie della squadra. La discussione si è svolta in un’atmosfera di collaborazione, con l’obiettivo di definire i prossimi passi per rafforzare il club.

Spalletti Juve, l’incontro con Elkann sancisce l’unità di intenti per un progetto ambizioso che passa dalle garanzie sulla rosa. La vigilia del Derby d’Italia non è mai un giorno banale, ma quello vissuto ieri tra le mura della Continassa ha assunto un significato che trascende la pur decisiva sfida di San Siro. Mentre il gruppo squadra ultimava la preparazione per il big match di questa sera contro l’Inter, il quartier generale bianconero ha visto l’arrivo di John Elkann. Una visita che, stando a quanto riferito dalle colonne di Tuttosport, non ha avuto solo lo scopo di trasmettere vicinanza e carica ai giocatori prima di una battaglia sportiva così sentita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

John Elkann era a Montecarlo per sostenere la Juventus, anche durante la trasferta in Champions contro il Monaco.

L'allenamento della Juventus si è aperto con il rientro di Conceicao in gruppo, segnando l'inizio della preparazione per la sfida con il Lecce.

