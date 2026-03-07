Padoin | Davvero una grande partita Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera

L’ex calciatore e attuale allenatore della Juventus Primavera ha commentato la recente partita, definendola “davvero una grande”. Ha spiegato che, nonostante l’assenza di obiettivi specifici come i playoff, ha scelto di concentrare l’attenzione sul gioco e sui giovani. La sua dichiarazione si concentra sul valore della prestazione, senza menzionare altri aspetti o motivazioni legate alla competizione.

