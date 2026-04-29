’Pace e lavoro’ Celebrazioni in paese

Nel paese si sono svolte le celebrazioni della giornata dedicata alla pace e al lavoro. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale in eventi che hanno ricordato momenti significativi e promosso la partecipazione civica. Durante la giornata, sono stati organizzati incontri e iniziative rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione tra i residenti.

Una giornata nel segno della memoria, del lavoro e della partecipazione. Il Comune di Manciano, insieme alla Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili, organizza per venerdì la tradizionale manifestazione ’Un mondo di fratelli di pace e di lavoro’, appuntamento storico per il territorio che unisce le celebrazioni della Festa dei Lavoratori e della Liberazione. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Anpi sezione di Manciano, Arci Manciano e Cgil Colline del Fiora, affonda le sue radici nel secondo dopoguerra e continua a rappresentare un momento condiviso per la comunità locale. A scandire la giornata sarà anche la musica della ’Magicaboola Brass Band’, che accompagnerà il corteo lungo le vie del paese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Pace e lavoro’. Celebrazioni in paese I Witnessed Syria’s FIRST Military Parade After Liberation in ALEPPO, One Year Later (Many WEAPONS) Notizie correlate Camera del Lavoro di Pisa, al via le celebrazioni per i 130 anniPisa, 5 marzo 2026 – Si aprono venerdì 6 marzo le celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro territoriale di Pisa (1896–2026). Sicurezza sul lavoro, a Napoli le celebrazioni per la Giornata mondiale con studenti, istituzioni e impreseOltre 300 partecipanti tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti attesi martedì 28 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna della Scuola... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ’Pace e lavoro’. Celebrazioni in paese; 1 maggio, festa del lavoro. Il Messaggio dei Vescovi italiani; Primo maggio, i Vescovi italiani: il lavoro come strumento di pace; Bergantino celebra la Festa dei lavoratori: Il lavoro, via di pace. ’Pace e lavoro’. Celebrazioni in paeseUna giornata nel segno della memoria, del lavoro e della partecipazione. Il Comune di Manciano, insieme alla Consulta comunale per ... lanazione.it Celebrazioni festa della Toscana: riflessioni sul tema della paceVenerdì 30 gennaio 2026 alle ore 10 presso la sala conferenze dell’Ex Ospedale di Poppi, Piazza Francesco Folli, in occasione delle celebrazioni della Festa della Toscana, si terrà l’evento ... lanazione.it Attesa «a giorni» una nuova proposta di pace dal regime di Teheran - facebook.com facebook Per dare piena attuazione alla Costituzione e contemporaneamente avviare il “programma costruttivo” (Gandhi) del movimento per la #Pace firmare per #AltraDifesaPossibile è già un esercizio nonviolento di democrazia diretta x.com