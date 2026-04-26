Sicurezza sul lavoro a Napoli le celebrazioni per la Giornata mondiale con studenti istituzioni e imprese

Martedì 28 aprile si svolgeranno a Napoli le celebrazioni della Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro. Oltre 300 persone tra studenti, docenti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti si riuniranno per partecipare all’evento. La manifestazione prevede incontri e interventi dedicati a tematiche legate alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’appuntamento si terrà in una sede pubblica e coinvolgerà vari attori del settore.

Oltre 300 partecipanti tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti attesi martedì 28 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II, a San Giovanni a Teduccio, per l’iniziativa promossa dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura” in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. All’evento, fortemente voluto dal presidente dell’Osservatorio Domenico Palmieri, interverranno, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Scuola Politecnica Andrea Prota, la presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e gli assessori Chiara Marciani e Carlo Puca.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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