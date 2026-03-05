camera del lavoro di pisa al via le celebrazioni per i 130 anni

Venerdì 6 marzo iniziano le celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro di Pisa, fondata nel 1896. L’evento segna un traguardo importante per l’associazione che rappresenta i lavoratori della zona. La manifestazione coinvolgerà diverse attività e incontri nel corso delle prossime settimane, con l’obiettivo di celebrare la storia e le azioni svolte dall’organizzazione nel tempo.

Pisa, 5 marzo 2026 – Si aprono venerdì 6 marzo le celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro territoriale di Pisa (1896–2026). L’iniziativa, promossa dalla Cgil di Pisa, è in programma dalle 10.30 al Circolo Arci Pisanova, in via Frascani. L’appuntamento, dal titolo “Le radici nel futuro”, segna il primo incontro del progetto “Memoria”, dedicato alla storia della Camera del Lavoro e alle esperienze sindacali sul territorio. L’iniziativa si aprirà con l’apertura dei lavori e l’intervento introduttivo di Alessandro Gasparri, segretario generale della Cgil Pisa, seguiti dai saluti istituzionali. Nel corso della mattinata è prevista anche la proiezione di un video realizzato dall’Esecutivo della Memoria della Cgil di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

