Venerdì ad Ozieri si è svolta un'iniziativa dedicata alla salute femminile, coinvolgendo circa 500 partecipanti, principalmente donne. L'evento ha visto la presenza di persone interessate a temi legati al benessere e alla cura del proprio corpo, con momenti dedicati a sensibilizzare e informare sul tema. La partecipazione numerosa testimonia un interesse diffuso su questioni di salute femminile nella comunità locale.

? Cosa sapere 500 persone hanno partecipato venerdì all'iniziativa sulla salute femminile organizzata a Ozieri.. Le testimonianze delle pazienti dell'ospedale Segni promuovono l'importanza degli screening oncologici.. Cinque centinaia di persone hanno partecipato venerdì scorso all’iniziativa organizzata dalla Ssd di Oncologia dell’ospedale Segni di Ozieri, un evento che ha unito la promozione della salute femminile a percorsi naturalistici nel cuore del territorio. L’appuntamento, denominato Sotto il Cielo del Benessere, è stato ideato da Marzia Sotgiu, responsabile della struttura oncologica locale, nell’ambito delle celebrazioni per l’11° Giornata nazionale della salute della donna promossa dalla Fondazione Onda ETS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozieri: 500 donne tra natura e coraggio per la salute femminile

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