Domenica 29 marzo si svolgerà un convegno intitolato “La salute delle donne: ciò di cui non si parla” all’Auditorium Sant’Ilario, dalle 9,30 alle 12,30. L’evento, gratuito e aperto a tutti, mira a favorire un approfondimento sui temi legati al benessere femminile e a superare alcune barriere di comunicazione che spesso ostacolano il confronto su questi argomenti.

Il convegno vedrà la partecipazione di professioniste provenienti da ambiti differenti – dalla ginecologia alla cardiologia, dalla nutrizione alla medicina interna, fino alla psicoterapia – in un dialogo interdisciplinare volto a promuovere maggiore consapevolezza e prevenzione. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’associazione Alice Odv ed Erbucchio Fattoria Sociale, e con il patrocinio dell’Ausl di Piacenza e dei Comuni di Castelsangiovanni e Rottofreno. L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di mercoledì 25 marzo in Municipio, presenti il sindaco Katia Tarasconi, la psicoterapeuta Maria Cristina Meloni, che ha promosso l'evento e che interverrà domenica mattina su “Amore e sofferenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “La salute delle donne: ciò di cui non si parla”, un convegno per rompere i tabù sul benessere femminile

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