Over 50 | il motore da 714 miliardi che guida il PIL italiano

In Italia, la spesa e l’attività economica degli over 50 contribuiscono con circa 714,8 miliardi di euro al prodotto interno lordo. Il presidente di un’associazione di dirigenti ha evidenziato come senza formazione continua questa fascia di popolazione possa rischiare di diventare obsoleta dal punto di vista professionale. La questione riguarda la loro presenza nel mercato del lavoro e il ruolo che ricoprono nell’economia nazionale.

? Cosa sapere L'economia degli over 50 in Italia genera 714,8 miliardi di euro di PIL.. Il presidente Cida avverte sul rischio di obsolescenza professionale senza formazione continua.. L’economia legata alla popolazione sopra i 50 anni genera circa 714,8 miliardi di euro in Italia, una cifra che rappresenta quasi un terzo dell’intero PIL nazionale secondo i dati presentati da Stefano Cuzzilla, presidente di Cida. Il dato emerge durante la presentazione del volume scritto da Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, intitolato Longevity economy. Da Silver to longevity. La grande economia dei prossimi decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Over 50: il motore da 714 miliardi che guida il PIL italiano Notizie correlate Settore Automotive, il motore dell'Italia: la rete di aziende che fabbricano il 19,5% del PilUn pilastro del nostro Paese, con un fatturato totale che ha toccato i 380 miliardi di euro tra produzione e servizi nel suo complesso, ovvero il... Motor Valley: il gigante da 347 miliardi che guida l’automotiveUn ecosistema industriale dirompente, capace di generare un valore complessivo di 347 miliardi di euro, definisce i confini della Motor Valley... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cida, over 50 valgono un terzo del Pil ?; Bollo moto 2026: quali benefici per le storiche?; RESOCONTO DELLA GARA DI SABATO ALLA GLEN DELLA SCORSA SETTIMANA (SÌ, CON 7 GIORNI DI RITARDO); Over 65 e Pil, i 363 miliardi che ridisegnano la longevità economica italiana. Longevity economy, cos’è il principale motore dell’economia in Europa? Gli over 50 con il 67,7% dei consumiQuali sono i consumatori che davvero determinano l’andamento positivo dei consumi? Attualmente sono gli over 50 che rappresentano oltre il 45% della popolazione europea e sono il principale motore dei ... corriere.it Dopo 50 anni di ricerche trovato il motore della fotosintesiTrovato il motore della fotosintesi clorofilliana che dà energia a piante, alghe e ad alcuni gruppi di batteri: per la prima volta dopo 50 anni sono stati risolti tutti i passaggi della reazione che ... ansa.it Autobus gratuiti per gli over 70 già dalle 7.30 a partire dal 15 giugno. Lo ha confermato il Comune di Genova, rispondendo alla Regione Liguria, che esortava Palazzo Tursi ad anticipare l’orario di validità dell’abbonamento annuale (normalmente utilizzabile s - facebook.com facebook