Settore Automotive il motore dell' Italia | la rete di aziende che fabbricano il 19,5% del Pil

La produzione di veicoli e motocicli rappresenta quasi il 20% del Pil italiano. Un settore che muove l’economia, con aziende che lavorano quotidianamente per mettere in strada auto, moto e componenti. La rete di imprese è fondamentale per l’intera nazione, con un impatto che si sente su molti fronti. Il settore automotive non si ferma, continua a crescere e a generare posti di lavoro, tenendo in moto l’Italia.

Un pilastro del nostro Paese, con un fatturato totale che ha toccato i 380 miliardi di euro tra produzione e servizi nel suo complesso, ovvero il 19,5% del Pil, con oltre 1 milione di addetti e capace di generare un gettito fiscale per 83 miliardi nel 2024. Soprattutto, una rete di aziende che fanno ancora valere il valore dell’eccellenza italiana in termini di dinamismo e capacità di adattamento a scenari macroeconomici anche instabili. Il settore automotive in Italia è un ritratto ricco di sfumature. La filiera Automotive propriamente detta, in Italia, coinvolge un totale di 5.451 imprese attive, che occupano 273. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

