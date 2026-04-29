Sul litorale di Ostia, soltanto 12 degli 72 stabilimenti sono pronti ad aprire per la stagione estiva. La maggior parte delle strutture si trova ancora in ritardo a causa di blocchi amministrativi e sequestri da parte della Procura. Questa situazione potrebbe portare i bagnanti a spostarsi verso altre località come Fregene, dove più stabilimenti sono disponibili. La situazione crea incertezza sulla ripresa della stagione balneare nella zona.

? Cosa sapere Solo 12 stabilimenti su 72 pronti ad accogliere i bagnanti sul litorale di Ostia.. Blocchi amministrativi e sequestri della Procura rischiano di spostare i flussi verso Fregene.. Solo 12 stabilimenti su 72 pronti ad accogliere i bagnanti sul litorale di Ostia il 28 aprile 2026, con il rischio concreto che la clientela si sposti verso Fregene, Fiumicino o Maccarese a causa dei blocchi amministrativi e dei sequestri. Il bilancio che emerge dalle realtà economiche locali disegna un quadro di forte allarme per l’economia balneare. La Presidente di Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, Valeria Strappini, ha evidenziato come le chiusure prolungate, i problemi legati all’erosione costiera e i provvedimenti della Procura per abusivismo stiano svuotando le spiagge.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia in ginocchio: solo 12 stabilimenti pronti per l’estate

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