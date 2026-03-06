Cercasi bagnino l’estate è vicina Il 12% degli stabilimenti balneari non è pronto A maggio i giovani sono a scuola

Con l’arrivo della primavera, si cercano bagnini in vista della imminente stagione estiva. Secondo un’indagine, il 12% degli stabilimenti balneari non è ancora preparato, in parte perché molti giovani sono ancora a scuola a maggio. La fine di marzo rappresenta il primo vero test per verificare l’afflusso dei turisti e l’efficienza dei servizi offerti nelle località balneari.

Versilia, 6 marzo 2026 – Si avvicina il ponte pasquale, che da sempre è il primo banco di prova per capire l’interesse dei turisti e collaudare i servizi con cui accoglierli. Il termometro, ad oggi, dice che in Versilia la sorveglianza in spiaggia è sì garantita ma non completamente, essendoci ancora un buon 10-12% di stabilimenti balneari che faticano a trovare i bagnini, chi in parte e chi in toto. I segnali di ottimismo vengono senz’altro dall’aumento degli stipendi decisi dagli accordi tra le categorie, mentre sul piatto più uggioso della bilancia pesa ancora la partenza anticipata della stagione, con tanti potenziali bagnini ancora sui banchi di scuola, e i rubinetti chiusi dalle banche nei confronti di chi vorrebbe accendere un mutuo ma non ha un contratto annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

