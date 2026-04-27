A Ostia, la stagione estiva si presenta complicata, con più di un quarto degli stabilimenti balneari chiusi o in fase di chiusura. La situazione è influenzata da sequestri, concessioni non rinnovate e controversie legali ancora in corso. Questo scenario ha portato molti romani a cercare alternative fuori dalla zona, mentre alcune attività stanno affrontando difficoltà legate alle procedure amministrative e giudiziarie.

Roma – Un’estate a rischio per il litorale romano. A Ostia oltre il 25% degli stabilimenti balneari risulta chiuso o in bilico, tra sequestri, concessioni non rinnovate e contenziosi ancora aperti. Una situazione che sta già spingendo molti romani a scegliere altre mete per il mare. Il clima di incertezza sulle concessioni pesa sull’avvio della stagione: circa quindici strutture inutilizzabili e una ventina ancora in attesa di autorizzazioni. A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’estate, cittadini e turisti non sanno se e come potranno accedere ai servizi balneari. A farne le spese è anche l’ occupazione. Il settore turistico locale rischia un contraccolpo significativo, con centinaia di lavoratori in attesa di risposte.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia verso un’estate in crisi: chiuso oltre il 25% degli stabilimenti, romani in fuga

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