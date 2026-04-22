Ostia il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni | gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando

Il Consiglio di Stato ha deciso di assegnare le concessioni degli stabilimenti balneari sul litorale romano ai vincitori delle gare pubbliche. La questione riguardava la gestione delle strutture lungo la costa, con diverse imprese che avevano partecipato alle procedure di affidamento. La decisione chiude una lunga disputa legale iniziata con le gare di assegnazione e coinvolge vari operatori del settore.

La complicata vicenda legata alla gestione degli stabilimenti balneari del litorale romano è giunta a un punto di svolta. Ribaltando ancora una volta quando era stato previsto dal TAR, il Consiglio di Stato ha messo il Comune in condizione di assegnare gli stabilimenti.Il braccio di ferro.🔗 Leggi su Romatoday.it

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