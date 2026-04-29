Ostia è sempre la stagione delle bombe Ordigno esplode contro il cancello di un' abitazione alla Longarina

Da romatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ostia Antica, un'esplosione ha causato danni a un cancello e a un muro di un'abitazione situata alla Longarina. La deflagrazione, avvenuta di fronte a un'abitazione, ha coinvolto un ordigno esplosivo di tipo carta. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

Esplosione davanti a un'abitazione a Ostia Antica, dove una bomba carta ha danneggiato il cancello d'ingresso e il muro. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di mercoledì 29 aprile.L'esplosione a Ostia AnticaDiverse le segnalazioni al 112, che hanno riferito della deflagrazione in via.🔗 Leggi su Romatoday.it

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