Ostia è sempre la stagione delle bombe Ordigno esplode contro il cancello di un' abitazione alla Longarina

A Ostia Antica, un'esplosione ha causato danni a un cancello e a un muro di un'abitazione situata alla Longarina. La deflagrazione, avvenuta di fronte a un'abitazione, ha coinvolto un ordigno esplosivo di tipo carta. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

Esplosione davanti a un'abitazione a Ostia Antica, dove una bomba carta ha danneggiato il cancello d'ingresso e il muro. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di mercoledì 29 aprile.L'esplosione a Ostia AnticaDiverse le segnalazioni al 112, che hanno riferito della deflagrazione in via.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna la stagione delle bombe nel Salento. Un ordigno davanti alla villa dell’ex consigliere regionale Ferentino, esplode ordigno rudimentale davanti a un’abitazione del centro storicoLa deflagrazione ha provocato il danneggiamento della porta d’ingresso dell’immobile, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ostia Antica, Teatro Romano: Il senso del passato. La nuova stagione 2026; Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach; Balneari e commercianti Ostia, preoccupati per incertezza vigilia stagione balneare; Ostia tra mare e Tar: il 17 maggio si apre la stagione balneare, ma metà litorale resta chiuso. Ostia, controlli e sequestri di stabilimenti sul litorale romano. Zevi: La stagione degli abusi è finitaIl Consiglio di Stato lo ha confermato: ora la nuova estate romana può cominciare. Da venerdì 1 maggio parte la stagione balneare 2026 di Ostia, ma questa sarà storica: stop alle concessioni trentenna ... fanpage.it Ostia, il Consiglio di Stato interviene sulle concessioni: l’1 maggio riparte la stagione balneareI giudici hanno ribaltato quanto emesso dal Tar del Lazio decidendo di assegnare gli stabilimenti ai vincitori del bando ... dire.it Caos Ostia, la stagione balneare parte male: l'ombra degli abusi blocca la firma delle nuove concessioni ift.tt/dHA0U6W x.com Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook