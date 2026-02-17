Torna la stagione delle bombe nel Salento Un ordigno davanti alla villa dell’ex consigliere regionale

A Matino, un’esplosione davanti alla casa di Mario Romano, ex consigliere regionale, ha scosso il quartiere. Un ordigno è stato posizionato proprio davanti alla villa dell’uomo, che in passato ha ricoperto ruoli importanti nella regione. La polizia sta indagando per capire chi possa aver messo quell’ordigno e perché.

MATINO – Torna la stagione delle bombe nel Salento. Piazzano un ordigno davanti all’abitazione dell’ex consigliere e dirigente nei vari assessorati regionali Mario Romano. Intorno alle 2, della dinamite è stata lasciata nel giardino della villa del 76enne a Matino, lungo la via provinciale che conduce a Taviano. I malviventi hanno scavalcato il muro perimetrale, per poi dare vita al piano. La deflagrazione ha sventrato la porta principale e danneggiato il muro esterno dell’immobile, svegliando di soprassalto la famiglia e i residenti delle abitazioni vicine. Anche all'interno della villa sono state registrate conseguenze dovute a un’esplosione che, solo per miracolo, non ha colpito persone.🔗 Leggi su Lecceprima.it Bomba davanti alla porta dello studio dell'ex consigliere regionale Mario Romano Una bomba ha fatto esplodere la porta dello studio di Mario Romano, l’ex consigliere regionale di 75 anni, a Matino. Bomba davanti la porta dello studio dell'ex consigliere regionale Mario Romano Una bomba è esplosa nella notte davanti alla porta dello studio di Mario Romano, ex consigliere regionale di 75 anni, situato all’interno della sua abitazione a Matino, in provincia di Lecce. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MusicaMente torna con la 15ª Stagione Concertistica a Palermo! Dall'8 Marzo un nuovo viaggio musicale ci aspetta, con artisti straordinari e programmi imperdibili. Non vediamo l’ora di condividere con voi l’emozione della grande musica!Gli abbonamenti facebook Torna la serie più irriverente della televisione. Rivals Stagione 2. 15 Maggio 2026. x.com