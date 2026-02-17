Ferentino esplode ordigno rudimentale davanti a un’abitazione del centro storico

Nella notte a Ferentino, un’esplosione di un ordigno rudimentale davanti a una casa nel centro storico ha causato scompiglio. Personaggi sconosciuti hanno fatto detonare l’ordigno poco dopo l’una e mezza, lasciando paura tra i residenti. La deflagrazione ha danneggiato parzialmente la porta e creato un forte boato che ha svegliato l’intera zona.