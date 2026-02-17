Ferentino esplode ordigno rudimentale davanti a un’abitazione del centro storico
Nella notte a Ferentino, un’esplosione di un ordigno rudimentale davanti a una casa nel centro storico ha causato scompiglio. Personaggi sconosciuti hanno fatto detonare l’ordigno poco dopo l’una e mezza, lasciando paura tra i residenti. La deflagrazione ha danneggiato parzialmente la porta e creato un forte boato che ha svegliato l’intera zona.
Attimi di paura nella notte a Ferentino. Intorno alle ore 01.30 del 17 febbraio 2026, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti all'uscio di una privata abitazione situata nel centro storico della cittadina. La deflagrazione ha provocato il danneggiamento della porta d'ingresso dell'immobile, svegliando di soprassalto i residenti della zona. Fortunatamente, al momento dell'esplosione, all'interno della casa si trovavano i proprietari, ma non si registrano feriti.
