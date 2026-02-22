Paura nel centro storico di Apricena | bomba carta esplode davanti ad un’abitazione

Una bomba carta esplosa davanti a un'abitazione nel centro storico di Apricena domenica pomeriggio, provocando paura tra i residenti. L’evento si è verificato in via Pietro Micca, dove alcuni vicini hanno sentito un forte boato e hanno chiamato le forze dell’ordine. La deflagrazione ha danneggiato parzialmente una porta e ha creato scompiglio nella zona. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo episodio improvviso. La comunità si interroga sulle ragioni di questo gesto.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena. Una bomba carta sarebbe esplosa in via Pietro Micca, davanti ad un’abitazione. È successo poco prima delle 14. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri della porta d’ingresso. È stato un ispettore della Guardia di Finanza libero dal servizio, sceso in strada dopo l’esplosione che ha spaventato l’intero quartiere, a tranquillizzare i due cittadini stranieri che vivono nell’abitazione. Ed è stato lui a chiamare il 112. I Carabinieri della Stazione di Apricena e di San Severo sono subito giunti sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Bomba carta esplode davanti alla casa della consigliera: paura a San SeveroNella sera del 21 gennaio, a San Severo, un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere davanti all'abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone.

Ferentino, esplode ordigno rudimentale davanti a un'abitazione del centro storicoNella notte a Ferentino, un'esplosione di un ordigno rudimentale davanti a una casa nel centro storico ha causato scompiglio.

