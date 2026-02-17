Nella notte, un’esplosione ha scosso la strada di fronte alla casa di Mario Romano, ex consigliere comunale e dirigente regionale, a Matino, nel Salento. Un ordigno artigianale ha improvvisamente fatto saltare in aria un cartello stradale poco prima dell’esplosione, causando un forte boato che si è sentito a distanza.

Nella notte, un ordigno rudimentale è esploso davanti alla villa di Mario Romano, ex consigliere comunale ed ex dirigente regionale, a Matino, nel Salento. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 lungo la strada provinciale che collega il paese a Taviano. L’esplosione ha causato danni rilevanti all’immobile, senza provocare feriti. In base ai primi accertamenti, persone non identificate avrebbero scavalcato il muro perimetrale dell’abitazione del 76enne, entrando nel giardino per collocare l’esplosivo. La deflagrazione ha svegliato i familiari presenti in casa e diversi residenti della zona. Esplosione a Matino: danni all’ingresso e all’interno della villa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bomba esplode davanti alla casa del politico italiano: “Boato assordante”

Nella sera del 21 gennaio, a San Severo, un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere davanti all’abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone.

Il boato è stato fragoroso, udito nitidamente in più punti della città di Molfetta, perfino in pieno centro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.