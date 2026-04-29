Il trailer del film “Verity” mostra un confronto intenso tra due protagoniste interpretate da Anne Hathaway e Dakota Johnson. La storia, tratta da un best seller internazionale, rivela un duello psicologico tra i personaggi principali. La pellicola si basa su eventi che hanno coinvolto un’azienda e le sue dipendenti, senza entrare nel dettaglio di nomi o luoghi specifici. Il film promette di portare sul grande schermo le tensioni del romanzo.

Il fenomeno letterario che ha sconvolto milioni di lettori in tutto il mondo sta per prendere vita sul grande schermo. Sony Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Verity, l’atteso adattamento cinematografico del thriller psicologico firmato da Colleen Hoover. Diretto da Michael Showalter, il film promette di trasporre fedelmente l’atmosfera torbida e claustrofobica che ha reso il romanzo un cult istantaneo, fissando l’appuntamento nelle sale per il prossimo 1 ottobre. La storia segue Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice sull’orlo del fallimento che riceve l’offerta della vita: completare i romanzi di Verity Crawford (Anne Hathaway), celebre autrice rimasta gravemente ferita in un incidente.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ossessione e Verità: il trailer di “Verity” svela il duello psicologico tra Anne Hathaway e Dakota Johnson

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