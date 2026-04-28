Amazon MGM Studios ha svelato il primo teaser di Verity, l’adattamento del thriller psicologico di successo di Colleen Hoover, autrice di It Ends with Us. Scopriamo insieme i dettagli di questo thriller dark dal fascino misterioso. Una scrittrice sulle tracce di un caso inquietante. Il film, con Anne Hathaway e Dakota Johnson, in uscita nelle sale il 2 ottobre, segue le vicende di Lowen Ashleigh (Johnson), una scrittrice in difficoltà che viene ingaggiata per completare una serie di libri di successo dopo che l’autrice, Verity Crawford (Hathaway), è diventata incapace di continuare. Una volta entrata nella casa dei Crawford, Lowen si ritrova coinvolta con il marito di Verity, Jeremy (Josh Hartnett), e scopre un manoscritto incompiuto che potrebbe rivelare inquietanti verità sull’autrice.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Verity’: il trailer del nuovo thriller con Dakota Johnson e Anne Hathaway

HE-MAN LIVE-ACTION, VERITY COM ANNE HATHAWAY E NOVO FILMES DE TOP GUN!

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