L'iniziativa del sindaco di invitare i cittadini a offrire ospitalità gratuita ai migranti ha riscosso scarsi risultati. Finora, sono state registrate solo tre adesioni ufficiali, un numero molto basso rispetto alle aspettative. La proposta prevedeva di incentivare l'accoglienza diretta nelle abitazioni private, ma la risposta della popolazione è risultata molto limitata. La bassa partecipazione indica una forte diffidenza o mancanza di interesse tra i residenti.

L’idea di Roberto Gualtieri di convincere i cittadini a offrire ospitalità gratuita ai migranti? Un flop In totale sono state tre le convivenze attivate tra gennaio e marzo, con una media di una nuova convivenza al mese. Un risultato che per la consigliera di Fratelli d’Italia, Maria Cristina Masi, certificherebbe il fallimento del bando del Comune di Roma con il quale si cercano famiglie che ospitino gratuitamente immigrati regolari nella propria abitazione. Il problema, secondo Masi, sta proprio nel mancato supporto economico alle famiglie. Non a caso “avevamo già ipotizzato che non ci sarebbe stata tutta questa fila per accogliere le persone senza un sostentamento da parte del Comune, senza che queste famiglie in un momento soprattutto così delicato potessero avere un supporto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Ospita gratis un migrante in casa”, flop di Gualtieri: solo 3 adesioni

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