A Roma, il progetto promosso dall’amministrazione per ospitare gratuitamente migranti in famiglie locali ha ricevuto solo tre adesioni, nonostante un investimento di circa 400mila euro. La proposta, che invitava i cittadini a mettere a disposizione case senza ricevere compensi, ha incontrato un netto rifiuto tra i residenti. Il bando, lanciato dall’assessorato competente, si è concluso con un risultato molto al di sotto delle aspettative.

Roma, il “buonismo” costa 400mila euro ma è un flop: solo 3 famiglie ospitano migranti gratis. Ossia: il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno, registra a suon di dati e commenti un clamoroso fallimento. E come riporta Il Tempo nell’incipit di un esaustivo servizio dedicato: «In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la porta della propria casa». E ancora: «Ne ha dato notizia il consigliere di FdI in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, che ha chiesto l’accesso ai report relativi all’attività dell’operatore a gennaio, febbraio e marzo 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Prendi un migrante gratis in casa”, i romani bocciano la trovata (e il costoso bando) di Gualtieri: è no secco. Solo 3 adesioni

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