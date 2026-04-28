Il progetto promosso da Roma Capitale per favorire l’accoglienza di migranti nelle case di cittadini romani ha riscosso scarso interesse. Dopo tre mesi, sono state ricevute solo tre adesioni, nonostante la possibilità di ospitare gratuitamente migranti con permesso di soggiorno regolare. Il servizio, gestito dall’organizzazione Refugees Welcome Italia, non ha raggiunto le aspettative iniziali e sembra incontrare difficoltà a coinvolgere i cittadini.

Fa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno. In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la porta della propria casa. Ne ha dato notizia il consigliere di FdI in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, che ha chiesto l'accesso ai report relativi all'attività dell'operatore a gennaio, febbraio e marzo 2026. «Gli incontri si svolgono, il monitoraggio è presente. Ma il nodo centrale è un altro. Il servizio, secondo noi, non sta producendo il risultato principale per cui è stato pensato, ovvero l'attivazione concreta di nuove accoglienze familiari», ha dichiarato Masi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Prendi un migrante gratis in casa". Bando flop, tre adesioni in tre mesi

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