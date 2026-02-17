L' allarme di Mcl per la sanità nel caos | pronto Soccorso vuoti ospedali in affanno e le Case di comunità ferme

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina denuncia un grave disservizio nella sanità locale, dopo aver constatato che i pronto soccorso sono spesso vuoti e gli ospedali sono in difficoltà, a causa di una gestione carente e di risorse insufficienti. La situazione si aggrava anche perché molte Case di comunità sono ancora ferme, lasciando i cittadini senza punti di riferimento per cure rapide e vicine a casa. La mancanza di personale e le lunghe liste di attesa rendono difficile l’assistenza sanitaria quotidiana.

Il Movimento Cristiano Lavoratori denuncia le criticità del sistema sanitario cittadino. Tra interventi di Bernardette Grasso e di Paolo Calabrò, emerge la necessità di rafforzare personale, posti letto e tecnologia Ad introdurre l'incontro sono stati il presidente provinciale MCL, Gaetano Lamberto, e il componente dell'Esecutivo Placido Salvo, a lungo impegnato in attività sindacale presso l'Ospedale "Barone Romeo" di Patti. Durante il dibattito sono emerse numerose anomalie e carenze, con particolare riferimento alle liste d'attesa ancora troppo lunghe, persino per prestazioni urgenti, e alle condizioni critiche in cui versano i Pronto Soccorso e diversi reparti ospedalieri in città e provincia. Il pronto soccorso come sintomo di una sanità pubblica in affanno Il funzionamento dei pronto soccorso riflette lo stato della sanità pubblica, ormai sotto pressione. Sanità, l'assessore regionale Faraoni sulle case di comunità: "La novità che darà ossigeno agli ospedali" L'assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, ha visitato le nuove case di comunità in provincia di Agrigento per inaugurare gli spazi e spiegare che rappresentano un aiuto concreto per alleggerire gli ospedali.