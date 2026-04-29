Osimo dal Ministero lo stop alla stazione merci

La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente ha espresso un parere negativo riguardo alla proposta di realizzare una stazione merci nella zona di Osimo. La decisione si è basata su valutazioni ambientali e sull’impatto potenziale che il progetto potrebbe avere sul territorio. La questione riguarda ora le prossime mosse delle parti coinvolte e eventuali iter successivi da seguire.

“Abbiamo lavorato sin da subito – aggiunge l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco Baldelli – per questo risultato, e per questo ringrazio gli uffici preposti della Regione Marche, evidenziando come l’area prescelta sia affetta da vincoli idraulici non superabili oltre ad avere una valenza naturalistica e paesaggistica importante per la presenza di due ecosistemi di grande rilevanza come quello del Parco del Conero e della Selva di Castelfidardo. Ragionevolmente RFI dovrebbe indicare soluzioni alternative per le quali già, nei mesi scorsi, si era resa disponibile ad una riflessione prima che giungesse la determinazione della Commissione tecnica”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Osimo, dal Ministero lo stop alla stazione merci Notizie correlate Stazione Merci di Osimo, confermata dal Ministero dell’Ambiente la linea della Regione MarcheOSIMO - “La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente esprime parere negativo in merito alla Valutazione d’Incidenza (VincA) sulla nuova... Stazione merci di Osimo, il ministero dell'Ambiente dà parere negativo allineandosi alla posizione della Regione MarcheOSIMO - “La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente esprime parere negativo in merito alla Valutazione d’incidenza (VincA) sulla nuova... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Stazione Merci di Osimo, confermata dal Ministero dell’Ambiente la linea della Regione Marche; Stazione merci Osimo, stop dal Ministero: progetto Rfi bocciato dalla Commissione; MULTE STRADALI 2025: ANCONA E OSIMO BATTONO TUTTI IN REGIONE. LA MAPPA COMUNE PER COMUNE; Osimo, multe e autovelox sotto la lente: Ugl contesta la legittimità. Osimo, il tesoretto delle multe sotto accusa: autovelox contestati dall’UglLa giunta ha destinato oltre la quota indicata da legge, impegnando 347mila e 650 euro. Le voci principali riguardano le manutenzioni ... centropagina.it Anno 1982_Festa dei Fiori OSIMO #osimo #osimoweb #latelevisionediosimo #amicizia #followers #tuttifollower #panorama #teatro #teatrolanuovafeniceosimo #valorizzazionedelterritorio #amicizia #cuore #passione #emozioni #livestreaming #eventi #spetta - facebook.com facebook