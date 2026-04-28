Stazione merci di Osimo il ministero dell' Ambiente dà parere negativo allineandosi alla posizione della Regione Marche

La Commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente ha espresso un parere negativo sulla Valutazione d'incidenza relativa alla nuova stazione merci di Osimo. La decisione si allinea con la posizione della Regione Marche, che aveva già manifestato opposizione al progetto. Il parere del ministero indica che, se si decide di andare avanti, saranno necessarie ulteriori valutazioni e chiarimenti prima di procedere con i lavori.

OSIMO - “La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente esprime parere negativo in merito alla Valutazione d’incidenza (VincA) sulla nuova stazione merci di Osimo e ha stabilito che, laddove si avesse intenzione di proseguire con tale progetto della nuova stazione merci di Osimo, dovrà essere.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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