Stazione Merci di Osimo confermata dal Ministero dell’Ambiente la linea della Regione Marche

La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente ha espresso un parere negativo sulla Valutazione di Incidenza relativa alla nuova stazione merci di Osimo. Nonostante questa valutazione, la Regione Marche ha confermato la linea di progetto, sostenendo la realizzazione della struttura. La decisione del Ministero stabilisce che, qualora si decidesse di proseguire, sarà necessario seguire ulteriori passaggi o adeguamenti previsti dalla normativa.

OSIMO - “La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente esprime parere negativo in merito alla Valutazione d’Incidenza (VincA) sulla nuova stazione merci di Osimo e ha stabilito che, laddove si avesse intenzione di proseguire con tale progetto della Nuova Stazione Merci di Osimo, dovrà essere.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Stazione merci di Osimo, il ministero dell'Ambiente dà parere negativo allineandosi alla posizione della Regione MarcheOSIMO - “La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente esprime parere negativo in merito alla Valutazione d’incidenza (VincA) sulla nuova... Leggi anche: Treno merci trancia la linea elettrica in stazione a Parma: ritardi sulla linea principale Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stazione merci di Osimo, il ministero dell'Ambiente dà parere negativo allineandosi alla posizione della Regione Marche. Consiglio Marche, 'inopportuna stazione merci a Osimo'Sul progetto di nuova stazione merci di Osimo, proposto da Rete Ferroviaria Italiana, presidente e giunta regionale devono continuare a ribadire, come avvenuto attraverso le recenti indicazioni ... ansa.it Vandali e scalo merci, Osimo Stazione insorgeGiovani che bivaccano al playpark, il vecchio stabile distrutto. La frazione si oppone al progetto Rfi insieme a San Rocchetto Osimo Stazione e la confinante frazione di San Rocchetto, nel comune di ... ilrestodelcarlino.it