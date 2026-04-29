A Ortona, una giovane agente di 28 anni della Polizia di Stato è stata nominata Dama e assumerà il ruolo di guida nel Corteo delle Chiavi d’argento il 2 maggio. La donna, nota anche per le sue attività nel karate, rappresenta i valori tradizionali della comunità locale. La cerimonia coinvolgerà diverse figure della città e si svolgerà nel contesto delle celebrazioni programmate per quella giornata.

? Cosa sapere Miriam Di Lorenzo guiderà il Corteo delle Chiavi d'argento a Ortona il 2 maggio.. La ventottenna agente della Polizia di Stato rappresenta i valori della tradizione locale.. L’annuncio ufficiale del Comune di Ortona ha finalmente svelato l’identità di Miriam Di Lorenzo, la nuova Dama delle Chiavi che guiderà il tradizionale Corteo delle Chiavi d’argento sabato 2 maggio durante le celebrazioni del Perdono 2026. La notizia è arrivata in un clima di attesa quasi sospesa tra i vicoli della città, poiché l’amministrazione comunale ha deciso deliberatamente di alimentare la curiosità dei cittadini attraverso una strategia di comunicazione volta a sottolineare l’importanza di questo ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ortona, Miriam Di Lorenzo è la nuova Dama: tra karate e Polizia

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Svelata ufficialmente la Dama delle Chiavi 2026: sarà Miriam Di Lorenzo, 28 anni, ortonese, protagonista del Corteo delle Chiavi d’Argento in programma sabato 2 maggio, nell’ambito delle celebrazioni del Perdono. Diplomata all’Istituto Tecnico Economico “ - facebook.com facebook