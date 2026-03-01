La nuova produzione di Euritmica dedicata a Miriam Makeba

Euritmica presenta una nuova produzione dedicata a Miriam Makeba, dopo il successo di My name is Nina, ancora in programmazione nelle sale della regione. La compagnia teatrale porta sul palco uno spettacolo che ripercorre la vita e l’opera della cantante sudafricana, coinvolgendo il pubblico in una narrazione ricca di musica e testimonianze. La rappresentazione sarà in scena nelle prossime settimane in diverse città della regione.

“Mama Africa” era il nome con cui veniva chiamata non solo per il suo impegno, ma anche per il calore e l’affetto che sapeva trasmettere al suo popolo, da sempre segnato — e ancora oggi ferito — da colonialismi e sfruttamenti. Miriam Makeba ha dato voce al Sud del mondo rivelando l’inesauribile dignità e ricchezza umana.Makeba è prossima a un doppio debutto: martedì 3 marzo, alleore 20.45 è ospite al Teatro Pasolini di Cervignano – dove Euritmica cura la Stagione di Musica; mercoledì 4 marzo, nell’ambito di Note Nuove (19° anno, sempre a cura di Euritmica), alle ore 20.00 al Teatro San Giorgio di Udine il secondo appuntamento.Cuore e anima... 🔗 Leggi su Udine20.it

