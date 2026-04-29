Orsi e lupi presenze in tutta la provincia | la mappa aggiornata degli avvistamenti

In provincia di recente si sono verificati numerosi avvistamenti di orsi e lupi, presenti in diverse zone del territorio. Le autorità hanno confermato che i numeri rilevati nell’ultimo anno indicano una situazione in evoluzione, ma senza segnali di emergenza o rischi immediati. La mappa aggiornata degli avvistamenti testimonia la diffusione di queste specie, senza che siano segnalate criticità significative.

Orsi e lupi, in provincia ci sono eccome. Ma niente allarmismi, né tantomeno emergenze: "I numeri registrati durante lo scorso anno documentano sicuramente una situazione dinamica, ma totalmente sotto controllo". Lo riferisce la Provincia di Brescia nell'ambito del consueto report annuale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate “Orsi in letargo, lupi in piena attività: diversi gli avvistamenti in Trentino”Sono diversi gli avvistamenti di lupi in prossimità di boschi, centri abitati e aree agricole registrati nel mese di gennaio 2024. Ancora lupi a Veneri, altri avvistamenti da parte degli abitantiPescia (Pistoia), 17 marzo 2026 – Da Veneri arriva una nuova segnalazione della presenza di lupi in pieno centro abitato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lupi e orsi nel Bresciano: 25 i casi di danni causati dal primo, 89 le segnalazioni sul secondo; Lupi anche in pianura, orsi nelle valli. La mappa nel bresciano; Il bilancio si aggrava: altri lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo, la denuncia del Wwf; Lupi in crescita nel Bresciano: tre branchi stabili e nuove cucciolate | I DATI. Lupi anche in pianura, orsi nelle valli. La mappa nel brescianoLa presenza di lupi e orsi nel territorio bresciano è ormai strutturata, ma resta sotto controllo. Il report 2025 della Polizia Provinciale restituisce una fot ... elivebrescia.tv Report 2025 su orsi e lupi nel Bresciano, pochi attacchi al bestiame, sempre verso animali non protettiNumerosi i rilievi fatti con fototrappole o attraverso il recupero di materiale biologico, con cui è stato possibile determinare dimensioni e dinamiche dei branchi e le nuove cucciolate. quibrescia.it Rientrando a Siracusa, su Paolo Orsi, ascolto In the darkness, di un siracusano. Buon ascolto siracusani e in bocca al lupo Amasal di Salvatore Tarascio - facebook.com facebook Lupi e orsi nel Bresciano: come gestire la convivenza Di’ la tua x.com