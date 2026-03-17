A Veneri, nel centro di Pescia, sono stati segnalati nuovi avvistamenti di lupi da parte degli abitanti. Questa è la seconda volta in pochi giorni che si verificano incontri con questi animali nella zona. Gli abitanti riferiscono di aver visto lupi nelle aree centrali del paese, generando preoccupazione tra la comunità. La presenza degli animali è stata confermata da diverse testimonianze raccolte sul posto.

Pescia (Pistoia), 17 marzo 2026 – Da Veneri arriva una nuova segnalazione della presenza di lupi in pieno centro abitato. Una coppia di esemplari è stata avvistata e fotografata nella sera fra venerdì e sabato, di fronte alla chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Quirico e Giulitta; gli animali si sarebbero allontanati dirigendosi verso la zona industriale della frazione. Non sono i primi ad essere visti in paese negli ultimi mesi: già nel 2022, alla fine del mese di novembre, un gruppetto di almeno sei animali era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una abitazione privata, anche questa in pieno centro di Veneri. La presenza di lupi nella zona ha generato preoccupazione e segnalazioni al Comitato di Gestione Ambito Territoriale Caccia di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora lupi a Veneri, altri avvistamenti da parte degli abitanti

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