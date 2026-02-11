La Bergamo conquista una vittoria netta in trasferta contro il Cuneo, finisce 1-3. Le orobiche rafforzano il settimo posto in classifica e mettono una buona ipoteca sui prossimi impegni in casa. La partita si rivela decisiva per entrambe le squadre, con la Bergamo che domina e porta a casa i tre punti in maniera convincente.

In una notte decisiva, la squadra ospite ottiene una vittoria esterna che consolida la propria posizione di classifica e indirizza gli ultimi impegni casalinghi verso un rendimento stabile. la partita si è sviluppata con alternanze di misura tra i set, evidenziando equilibrio e continuità nei momenti chiave e precisione negli attacchi decisivi. l’avvio è compressa in una fase di dominio iniziale di bergamo, ma cuneo reagisce con efficacia, recuperando lo svantaggio e agganciando i vantaggi ai rientri di Diop. la chiave del parziale è rappresentata dall’uso efficace di bolzonetti, kipp e meli, capaci di incidere con colpi combinati nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cuneo-Bergamo 1-3: le orobiche consolidano il settimo posto in classifica

