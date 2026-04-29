Oro e tradimenti | arriva il thriller dal genio di Old Boy
Oggi debutta su Disney+ il nuovo thriller sudcoreano “Gold Land”, diretto da Hwang Jo-yoon. La serie, intitolata anche “Oro e tradimenti”, si concentra su eventi legati al mondo dell’oro e alle relazioni di potere. La piattaforma propone un’offerta speciale con abbonamenti Standard a 4,99 euro per alcuni giorni. La produzione rappresenta il primo lavoro del regista sul servizio di streaming.
? Cosa sapere Hwang Jo-yoon debutta oggi su Disney+ con il thriller sudcoreano Gold Land.. La piattaforma offre abbonamenti Standard a 4,99 euro per i prossimi giorni.. Hwang Jo-yoon porta la sua visione narrativa su Disney+ con l’uscita odierna di Gold Land, una produzione sudcoreana che vede protagonista Heeju in una lotta per la sopravvivenza dopo il ritrovamento accidentale di lingotti d’oro appartenenti a dei contrabbandieri. La nuova serie si inserisce nel solco della qualità cinematografica coreana, essendo stata scritta dal celebre sceneggiatore già autore del capolavoro Old Boy, diretto da Park Chan-wook. La trama segue l’evoluzione di Heeju, la cui vita viene stravolta quando entra in possesso di un tesoro sotterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Oro, tradimenti e 100 milioni di dollari: arriva Gold LandKim Hee Won interpreterà un poliziotto corrotto in Gold Land, la nuova serie di Disney+ che debutterà il 29 aprile con i primi due episodi.
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