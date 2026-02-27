Il mistero della statuetta | diamanti omicidi e tradimenti in un thriller che vi terrà incollati alle pagine

In un noto club di New York, professionisti e pensionati si riuniscono quotidianamente, tra conversazioni e incontri. Uno degli eventi principali riguarda una statuetta di diamanti, al centro di un intricato intreccio di omicidi e tradimenti. La vicenda coinvolge diverse persone che frequentano il locale, creando un quadro di tensione e mistero. La storia si sviluppa tra colpi di scena e rivelazioni improvvise.

Un diamante rubato, una donna assassinata e un uomo con troppi segreti. Il thriller italiano di Robert Tricozzi che lascia con il fiato sospeso In un famoso club di New York si incontrano ogni giorno distinti professionisti e uomini in pensione. Tra questi, tre amici sono soliti raccontarsi gli aneddoti più significativi della loro vita lavorativa. La storia più avvincente è quella del giudice Gardner, che ripercorre una vicenda complessa vissuta nell'ultima fase della sua carriera. Jim McCarthy si recò un giorno dalla sua amante Linda con l'intenzione di troncare il loro burrascoso rapporto. Le cose però precipitarono quando la donna gli rivelò di aver filmato le loro scene d'amore con una telecamera nascosta tra i faretti del controsoffitto, sopra il letto.