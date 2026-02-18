Dalla crociera all' autodromo nasce l' asse Ravenna-Imola per un nuovo sistema di accoglienza e promozione turistica

Il porto di Ravenna e l’autodromo di Imola sono al centro di un progetto che mira a rafforzare il turismo tra mare e motorsport. I rappresentanti delle due realtà si sono incontrati ieri per discutere di iniziative congiunte, come pacchetti turistici che combinano visite alle crociere con eventi in pista. L’obiettivo è creare un percorso che attiri visitatori interessati sia alle vacanze in mare che alle corse automobilistiche, sfruttando le potenzialità di entrambe le località.

L'obiettivo della sinergia è realizzare un sistema capace di rafforzare l'attrattività del territorio e generare nuove opportunità di sviluppo tra il porto ravennate e l'autodromo di Imola Un'asse di sviluppo dal mare a una delle piste più iconiche del mondo. Si è svolto ieri a Imola un incontro dedicato allo sviluppo di sinergie turistiche tra il porto di Ravenna e l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Un'iniziativa promossa dall'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (Ontm) e organizzata dal Comune di Imola. Nel corso dell'incontro sono state approfondite possibili forme di collaborazione finalizzate alla valorizzazione turistica dell'autodromo di Imola e alla promozione integrata del territorio.