La Cina ha deciso di vietare l’accesso a Meta, il gigante dei social media di proprietà di Mark Zuckerberg, limitando così l’uso delle sue piattaforme nel paese. Contestualmente, una società cinese ha annunciato lo sviluppo di un’intelligenza artificiale chiamata DeepSeek, che punta a sfidare i modelli occidentali nel settore. La mossa segna un cambiamento nelle strategie digitali adottate dal paese e introduce nuove dinamiche nel mercato dell’IA.

La Cina fa l’americana e sbatte la porta in faccia a Meta, il colosso di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp e a cui è stato bloccato un affare da 2 miliardi di dollari per la scalata a Manus, un’azienda nata in Cina e spostatasi nel 2025 a Singapore, il cui software di intelligenza artificiale era finita nel mirino di Menlo Park. Meta, ha spiegato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Nrdc) che scrutina gli investimenti stranieri, ha ricevuto l’odine di interrompere la sua attività di acquisizione e integrazione dell’azienda target, già in larga parte in via di inserimento nel core business della parent company di Facebook.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ora la Cina fa l’americana: lo stop a Meta e la sfida dell’IA di DeepSeek

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