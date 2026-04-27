La Cina fa saltare il banco | stop alla trattativa Manus-Meta Un avvertimento agli Usa

La Cina ha ufficialmente vietato l'acquisizione di Manus, una startup cinese fondata da Beijing Butterfly Effect Technology, da parte di Meta. La decisione è stata giustificata con motivi di sicurezza nazionale. La mossa arriva dopo che le autorità cinesi avevano già espresso preoccupazioni riguardo alla transazione, interrompendo così le trattative tra le due aziende. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra Pechino e gli Stati Uniti.

La Cina dice stop. Come si immaginava, per motivi di sicurezza nazionale, il governo di Pechino pone il veto all’acquisizione di Manus – creato dalla startup Beijing Butterfly Effect Technology – da parte di Meta. Richiederà quindi di “ritirare la transazione di acquisizione”, scrive la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Niente di sorprendente. Il mese scorso, le autorità cinesi avevano già vietato ai due co-fondatori della startup di intelligenza artificiale Xiao Hong e Yichao Ji di lasciare il Paese. Ci si aspettava quindi una decisione simile. La trattativa sembrava a buon punto. E sarebbe stata tra le operazioni più importanti di tutte, visto che l’azienda di Mark Zuckerberg sarebbe stata pronta a sborsare 2 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina fa saltare il banco: stop alla trattativa Manus-Meta. Un avvertimento agli Usa Notizie correlate La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di MetaAGI - La Cina ha bloccato l'acquisizione della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Cina blocca i vertici AI: Manus AI sotto indagine per frenare MetaLe autorità di Pechino hanno avviato una serie di indagini e restrizioni sui movimenti dei vertici di alcune startup tecnologiche emergenti, tra cui... Contenuti e approfondimenti La Cina fa saltare il banco: stop alla trattativa Manus-Meta. Un avvertimento agli UsaIl governo cinese ha deciso di bloccare la compravendita di Manus da parte di Meta, ma potrebbe non essere così semplice ... formiche.net Cina blocca l'acquisizione di Manus da parte di Meta: timori per la sicurezza nazionaleLa Cina blocca l’acquisizione della startup IA Manus da parte di Meta, nonostante l’accordo fosse già in fase avanzata. Pechino cita motivi di sicurezza nazionale e apre un nuovo fronte nello scontro ... hwupgrade.it