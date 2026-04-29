Opere d’arte trafugate e portate negli Usa | fra i beni restituiti anche due tesori toscani

Tra le opere d’arte recuperate e restituite dagli Stati Uniti grazie alle indagini dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, sono state presentate a Roma due delle opere che saranno restituite in Toscana. Tra i beni trafugati ci sono anche due tesori toscani, tra le centinaia di pezzi recuperati nel corso delle operazioni di rimpatrio. Le opere sono state sequestrate durante le indagini e saranno consegnate alle autorità italiane.

FIRENZE – “ Tra le centinaia di opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti, grazie alle attività di recupero portate a termine dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, oggi sono state presentate a Roma anche due opere che saranno presto in consegnate in Toscana “. Lo scrive, in una nota, il deputato, capogruppo della commissione cultura di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese. L”a prima, come avevamo annunciato, è una lettera, che tornerà presto all’Archivio di Stato di Massa, sua sede originaria dalla quale fu trafugata nel 1926, che Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, inviò il 31 gennaio del 1524 a Ludovico Ariosto, governatore della Garfagnana per conto degli Estensi dal 1522 al 1525.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Opere d’arte trafugate e portate negli Usa: fra i beni restituiti anche due tesori toscani Notizie correlate Ritrovato il patrimonio rubato a Ursula Andress, beni e opere d’arte per 20 milioniPatrimonio milionario “sparito” e ritrovato grazie a un’indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione. Ursula Andress, ritrovato il tesoro perduto: beni e opere d’arte per 20 milioniIl patrimonio milionario dell’attrice svizzera Ursula Andress, dato per scomparso negli ultimi anni, è stato individuato grazie a una complessa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’intelligenza artificiale per trovare le opere d’arte trafugate; Presentato in Consiglio comunale il diorama che rappresenta il ritorno a Firenze delle opere d’arte trafugate dopo la Seconda Guerra Mondiale | Città di Firenze; Tornano in Italia le opere d’arte trafugate negli USA; Otto capolavori del Crivelli trafugati a Camerino: il Comune chiede la restituzione. Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati, Giuli 'la cultura non si perde'In tutto 337 oggetti, prevalentemente reperti archeologici di epoca romana come la testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro romano, ma anche bizantina e della Magna Grecia ... ansa.it Il diorama delle opere d’arte trafugate nella Seconda Guerra MondialePresentato in Consiglio comunale, sarà esposto in Sala Firenze Capitale a partire dall’8 maggio fino al 22 luglio ... nove.firenze.it Il decimo bilancio dell'era Cassani: "Grandi opere per una grande città". Ma è scontro sull'indebitamento - facebook.com facebook Partnership tra Agenzia del Demanio, @ZanottaSpa e @PoliTOnews: 30 opere di Carlo Mollino tornano a vivere grazie alla concessione dei diritti d’uso fino al 2043. Design, cultura e patrimonio pubblico si incontrano. Leggi: agenziademanio.it/it/sala-sta x.com