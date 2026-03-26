Un patrimonio del valore di circa 20 milioni di euro appartenente all’attrice svizzera è stato ritrovato dopo una lunga indagine internazionale. Le autorità hanno sequestrato beni, opere d’arte e fondi finanziari appartenenti alla persona interessata, che risultavano disperso da diversi anni. L’operazione ha portato alla ricostruzione del patrimonio, che era stato dato per scomparso in precedenza.

Il patrimonio milionario dell’attrice svizzera Ursula Andress, dato per scomparso negli ultimi anni, è stato individuato grazie a una complessa indagine internazionale che ha portato al sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze insieme alla Guardia di Finanza. Secondo l’ipotesi investigativa, i beni sarebbero collegati a una gestione illecita del patrimonio dell’attrice, che in questa vicenda risulta parte offesa. Gli inquirenti hanno ricostruito una rete articolata di operazioni finanziarie e societarie utilizzate per occultare e riciclare il denaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ursula Andress, ritrovato il tesoro perduto: beni e opere d’arte per 20 milioni

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