Un patrimonio valutato circa 20 milioni di euro, che comprende beni e opere d’arte, è stato recuperato dopo un’indagine internazionale. La scoperta riguarda un patrimonio che era scomparso e poi ritrovato grazie a un’indagine che ha portato alla luce un sistema di riciclaggio molto articolato. La scoperta si inserisce in un’operazione che ha coinvolto diverse nazioni e ha portato alla cattura di alcuni soggetti coinvolti.

Patrimonio milionario “sparito” e ritrovato grazie a un’indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, con la Guardia di Finanza, ha disposto il sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro riconducibili, secondo l’accusa, alla gestione illecita dei patrimoni dell’attrice svizzera Ursula Andress, parte offesa nell’inchiesta. Andress, che ha compiuto 90 anni lo scorso, è celebre per essere stata la prima Bond-Girl del cinema, immortalata con il leggendario bikini bianco in ’Agente 007 - Licenza di uccidere’ (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Connery nei panni dell’agente segreto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ritrovato il patrimonio rubato a Ursula Andress, beni e opere d’arte per 20 milioni

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