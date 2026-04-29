Operazione della Forestale Indagate quattro persone

Dopo un intervento delle forze dell’ordine nella riserva naturale di Montefalcone, sono state liberate un frosone e cinque storni. L’operazione “Kevin” ha coinvolto i carabinieri del comparto forestale della provincia, che hanno avviato un’indagine che ha portato alla denuncia di quattro persone. La scoperta si è verificata durante controlli mirati contro il bracconaggio di uccelli selvatici.

Con la liberazione di un frosone e 5 storni all’interno della riserva naturale statale di Montefalcone (PI), si è conclusa l’operazione “Kevin” 1 di contrasto al fenomeno del bracconaggio di uccelli selvatici che ha visto impegnati i carabinieri del comparto forestale della provincia. Il nucleo investigativo provinciale, con il supporto del personale dei nuclei di Massa, Fivizzano e Pontremoli, hanno eseguito dei controlli in varie località della provincia finalizzati all’antibracconaggio e, in particolare, all’accertamento di attività di uccellagione. Nel corso delle operazioni svolte dai Forestali sono stati denunciati all’autorità...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione della Forestale. Indagate quattro persone Notizie correlate Dipendenti infedeli della farmacia ospedaliera dell'Ulss 2 rubano medicine salvavita: 4 persone indagate e 24 denunciateTREVISO - Rubavano farmaci, tra cui diversi salvavita, all'interno di una farmacia ospedaliera dell'Ulss 2 Marca Trevigiana. Cantiere sequestrato. Sette persone indagateSotto la direzione della procura, i carabinieri forestali dei nuclei di Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme e Siena, con il coordinamento del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Traffico illecito di rifiuti, sequestrata un'azienda a Sabaudia: 29 persone indagate; Mistero a Casalvieri, trovato morto un raro grifone. Indagano i Carabinieri Forestali; Bruciati rifiuti a Cerveteri: scoperta combustione illecita di plastica, intervento dei Carabinieri Forestali; Rifiuti di amianto nel fosso: ripreso dalle telecamere e rintracciato dai forestali. Sabaudia, azienda e 11 automezzi sequestrati: 29 indagati per traffico illecito di rifiutiSequestrata azienda a Sabaudia e 11 automezzi: 29 indagati per traffico illecito di rifiuti. Indagini dei Carabinieri Forestali coordinate dalla DDA. virgilio.it Operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Stradella e del Gruppo Forestale di Pavia: sanzionati anche i cinque proprietari di auto trovate nell'area in attesa di riparazione - facebook.com facebook