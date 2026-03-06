Dipendenti infedeli della farmacia ospedaliera dell' Ulss 2 rubano medicine salvavita | 4 persone indagate e 24 denunciate

Quattro persone sono state indagate e altre ventiquattro denunciate per aver rubato farmaci, tra cui alcuni di importanza vitale, dalla farmacia ospedaliera dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. L’indagine ha portato alla luce un episodio di furto interno nel reparto che si occupa di fornire medicine ai pazienti. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale contro i sospettati.

TREVISO - Rubavano farmaci, tra cui diversi salvavita, all'interno di una farmacia ospedaliera dell'Ulss 2 Marca Trevigiana. Le indagini dei carabinieri del Nas di Treviso hanno permesso di accertare come i farmaci ospedalieri ad alto costo venissero prelevati per essere, poi, immessi in illeciti mercati di smercio: all'interno di una farmacia ospedaliera, una dipendente addetta alla preparazione dei pacchi prelevava farmaci destinati alla distribuzione interna con l'aiuto di altri due colleghi dello stesso presidio sanitario. Le attività investigative hanno permesso di accertare le condotte di peculato aggravato e l'utilizzo improprio del badge personale, utilizzato per attestare falsamente la presenza in servizio: sono 24 le persone coinvolte e denunciate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

