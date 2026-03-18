Cantiere sequestrato Sette persone indagate

Un cantiere edile in fase di costruzione è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Sette persone risultano indagate nell’ambito dell’operazione condotta dai carabinieri forestali di diversi nuclei, tra cui Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme e Siena. L’intervento, coordinato dal Nipaaf e con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena, ha portato al sequestro preventivo del sito.

Sotto la direzione della procura, i carabinieri forestali dei nuclei di Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme e Siena, con il coordinamento del Nipaaf e dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Siena, hanno eseguito un sequestro preventivo di un cantiere edile in corso di realizzazione. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di sette persone indagate per reati legati all’ edilizia abusiva. Secondo le indagini, gli indagati avrebbero realizzato opere continuative in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico e sismico, in parte senza titolo abilitativo, con difformità rispetto ai progetti autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere sequestrato. Sette persone indagate Articoli correlati Leggi anche: Truffa via sms, indagate 17 persone Truffa dei finti bancari: 68 persone indagate per riciclaggioBen 68 persone indagate per riciclaggio e maxi sequestro di conti correnti e rapporti finanziari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cantiere sequestrato Temi più discussi: Cantiere sequestrato. Sette persone indagate; Sequestrato un cantiere abusivo: sette persone sotto indagine; Abusi edilizi, sequestrato un complesso in costruzione nel Senese: sette indagati; Cantiere sotto sequestro: sette indagati per abusi edilizi in area vincolata. Cantiere sequestrato. Sette persone indagateSotto la direzione della procura, i carabinieri forestali dei nuclei di Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme e Siena, con il ... lanazione.it Abusi edilizi, sequestrato un complesso in costruzione nel Senese: sette indagatiA Torrita di Siena i Carabinieri Forestali, su disposizione del Tribunale di Siena, hanno sequestrato un cantiere ritenuto irregolare. L’indagine della Procura contesta gravi violazioni urbanistiche e ... rainews.it Francesco Emilio Borrelli. . Vomero, schiaffo alla legalità in via San Giacomo dei Capri: violati i sigilli del cantiere sequestrato dell’MD. Borrelli e Nasti (Avs): “Sfida aperta alle istituzioni, ripristinato il blocco” Non si ferma la battaglia per la legalità nel quartiere - facebook.com facebook Sequestrato un cantiere edilizio abusivo ad Amendolara. Il fabbricato era in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale #ANSA x.com