Carolina 102 anni | operata al femore e già in piedi

Carolina, una donna di 102 anni, è finita in ospedale a Piacenza dopo una caduta in casa. I medici l’hanno operata al femore e, sorprendentemente, già si muove da sola. Era lucida e attenta, accompagnata dalla figlia al momento del ricovero.

