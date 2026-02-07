Carolina 102 anni | operata al femore e già in piedi

Carolina, una donna di 102 anni, è finita in ospedale a Piacenza dopo una caduta in casa. I medici l’hanno operata al femore e, sorprendentemente, già si muove da sola. Era lucida e attenta, accompagnata dalla figlia al momento del ricovero.

Quando Carolina, nata nel 1923, è arrivata all’ospedale di Piacenza dopo una caduta accidentale avvenuta in casa, la prima cosa che ha colpito i professionisti che l’hanno accolta è stata la sua presenza: lucida, attenta, accompagnata dalla figlia. Prima dell’incidente, a 102 anni, camminava in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

