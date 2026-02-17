Frattura del femore a 99 anni | al Perrino intervento riuscito in tempi record

Il 99enne che si è rotto il femore il 21 gennaio è stato operato con successo all’ospedale Perrino di Brindisi dopo poche ore dall’incidente. La frattura al collo del femore si è verificata di prima mattina, e già a mezzogiorno l’anziano era in reparto, pronto per l’intervento. Un intervento rapido, che ha permesso di iniziare subito le cure per il paziente.

L'infortunio la mattina del 21 gennaio scorso. Alle 12 era già nel reparto di Ortopedia. Alle 16 dello stesso giorno, appena quattro ore dopo, era in sala operatoria BRINDISI - Si è fratturata il collo del femore la mattina del 21 gennaio scorso. Alle 12 era già nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Alle 16 dello stesso giorno, appena quattro ore dopo, era in sala operatoria. L’intervento, eseguito con successo, è durato circa 30 minuti. Il 28 gennaio, dopo appena una settimana, la paziente è stata dimessa per avviare il percorso di recupero funzionale. Ha 99 anni e ne compirà 100 ad agosto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Trattamento delle fratture del collo del femore: il Perrino ai vertici nazionaliL’ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi si distingue a livello nazionale per l’eccellenza nel trattamento delle fratture del collo del femore, consolidando la sua posizione di vertice nel panorama sanitario italiano.

