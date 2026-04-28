Fiorentina esclusa dalla serie B | Cecchi Gori chiede i danni alla Figc ma il Consiglio di Stato dice no

Un imprenditore nel settore sportivo ha presentato una richiesta di risarcimento danni di circa 300 milioni di euro alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La richiesta deriva dalla decisione di escludere la squadra dalla serie B. La richiesta è stata respinta dal Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione delle autorità sportive di non concedere il provvedimento richiesto. La vicenda riguarda la controversia tra l’imprenditore e le istituzioni calcistiche.

Firenze, 28 aprile 2026 – Un risarcimento da circa 300 milioni di euro. È la somma chiesta da Vittorio Cecchi Gori alla Figc (Federazione italiana giuoco calcio) per il danno patrimoniale ed esistenziale “subito a causa dell’esclusione della Fiorentina dal campionato di serie B per l’anno 20022003” dovuto all’eccesso di “indebitamento” della Regal srl, di proprietà dell’imprenditore toscano e a sua volta detentrice del 99% delle quote del club viola. Una storia che affonda le sue radici nel passato recente della società calcistica, e che ieri, proprio nel giorno dell’84esimo compleanno del produttore cinematografico, ha riportato a galla una delle sue pagine più buie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina esclusa dalla serie B: Cecchi Gori chiede i danni alla Figc, ma il Consiglio di Stato dice no Notizie correlate Fiorentina, da Batigol alla fine dell’era Cecchi Gori: terzo incontro sui 100 anni violaFirenze, 17 febbraio 2026 – Siamo arrivati al terzo appuntamento del nuovo ciclo di incontri ‘Fiorentina è la nostra storia’, dedicati alla viola... Alex Cotoia chiede i danni allo Stato: assolto ma in arresto per 539 giorni, uccise il padre con 34 coltellateDefinitivamente assolto con formula piena perché ha agito per legittima difesa, adesso Alex Cotoia chiede i danni allo Stato. Contenuti di approfondimento Fiorentina esclusa dalla serie B: Cecchi Gori chiede i danni alla Figc, ma il Consiglio di Stato dice noPer i giudici l’ex patron, che controllava la società proprietaria del club, non ha diritto al risarcimento. Da oltre 20 anni l’ex imprenditore chiede di fare chiarezza sulle circostanze che condusser ... lanazione.it Vittorio Cecchi Gori compie 84 anni: il rapporto con il padre Mario, i guai giudiziari, l'amore con Valeria Marini, 8 segretiDal 1993 (anno della morte di suo padre) fino al 2002 (anno in cui la squadra è stata dichiarata fallita) Vittorio Cecchi Gori è stato il diciassettesimo presidente della Fiorentina. Sotto la sua pres ... corriere.it