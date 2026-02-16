Cantiere Azimut Benetti cade in una botola mentre lavora su uno yacht | operaio 45enne in ospedale

Un operaio di 45 anni è finito in ospedale dopo essere caduto in una botola nel cantiere Azimut Benetti, dove stava lavorando su uno yacht. L’incidente si è verificato poco prima delle due del pomeriggio, quando l’uomo si trovava all’interno di una cabina in fase di rifinitura. Un collega ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Incidente sul lavoro all'interno del cantiere Benetti, dove un operaio 45enne è caduto in una botola mentre lavorava all'interno di uno yacht intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 16 febbraio. Sono stati i colleghi a chiamare il 112 e in poco tempo sul posto sono giunti un'ambulanza della Svs e l'automedica. I volontari hanno prestato le prime cure al lavoratore, che a causa della caduta da circa 2 metri aveva riportato alcuni traumi, prima di portarlo all'ospedale per i dovuti accertamenti.