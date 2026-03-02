Operaio 36enne precipita da una passerella mentre lavora e muore in ospedale poco dopo | tragedia all'ex Ilva

Un operaio di 36 anni è morto all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere caduto da una passerella da un’altezza superiore ai dieci metri mentre stava lavorando. L’incidente è avvenuto durante il turno di lavoro e il lavoratore è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell’accaduto è sotto accertamento.