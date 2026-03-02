Operaio 36enne precipita da una passerella mentre lavora e muore in ospedale poco dopo | tragedia all'ex Ilva
Un operaio di 36 anni è morto all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere caduto da una passerella da un’altezza superiore ai dieci metri mentre stava lavorando. L’incidente è avvenuto durante il turno di lavoro e il lavoratore è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell’accaduto è sotto accertamento.
Nello stabilimento ex Ilva di Taranto un operaio di 36 anni è morto dopo essere caduto da una passerella per oltre 10 metri. L'incidente sarebbe avvenuto per il cedimento di un grigliato, la vittima si chiamava Loris Costantino. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto: trasportato in ospedale in codice rossoSecondo una prima ricostruzione dei soccorritori, l’uomo stava eseguendo dei lavori sulla copertura della struttura quando, per cause al momento da...
Taranto, incidente all’ex Ilva, operaio precipita da 18 metri e muore: “Ha ceduto una griglia”Un nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto.
Taranto, incidente all’ex Ilva, operaio precipita da 18 metri e muore: Ha ceduto una grigliaUn nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Un lavoratore dell’indotto ha perso la vita dopo essere precipitato nel ... thesocialpost.it
Taranto, tragedia all’ex Ilva: operaio precipita da 18 metri e muoreLa vittima aveva 37 anni. L'incidente dalla dinamica uguale a quella della morte dell'operaio Claudio Salamida ... bari.repubblica.it
