Lavoratore ferito in incidente stradale durante intervento di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostrada

Un lavoratore che stava facendo lavori di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostrada A2 è stato investito da un furgone. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12, mentre l’operaio si trovava nel tratto tra i cantieri. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, ma le sue condizioni sono ancora da chiarire.

Un operaio addetto ai lavori di manutenzione del verde è stato investito da un furgone mentre si trovava nel tratto vibonese dell’autostrada A2, la cosiddetta “Autostrada del Mediterraneo”, poco prima delle 12.30 di oggi, in corrispondenza del chilometro 342,000, nei pressi dell’area di servizio di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, impiegato da una ditta autorizzata da Anas per gli interventi di cura del manto erboso lungo il tratto autostradale, era in posizione di lavoro all’interno di un cantiere temporaneo, protetto da segnalazioni e barriere di sicurezza, quando un veicolo in transito ha perso il controllo o ha mancato la distanza di sicurezza, finendo per colpirlo con violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoratore ferito in incidente stradale durante intervento di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostrada Approfondimenti su Autostrada Vibonese Incidente nel tratto aretino dell'autostrada. C'è un ferito grave Un grave incidente si è verificato nel tratto aretino dell'autostrada A1, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, nella serata dell'11 dicembre. Lavoratore ferito in strada nel Vibonese dopo essere stato colpito da un veicolo in transito Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Autostrada Vibonese Argomenti discussi: Incidente alle Cartiere Fedrigoni, ferito un operaio 35enne; Grave incidente alla Cartiera Fedrigoni di Verona, operaio di 30 anni rischia danni permanenti al braccio; Incidente alle Cartiere Fedrigoni, operaio gravemente ferito; Grave infortunio alla cartiera Fedrigoni di Verona: scontro tra sindacati e azienda su formazione e sicurezza. Incidente alle Cartiere Fedrigoni, operaio gravemente feritoIncidente alle Cartiere Fedrigoni di Verona, operaio ferito gravemente: la dura presa di posizione del sindacato Slc Cgil. veronaoggi.it Incidente sul lavoro in Oman, muore operaio altoatesino 23enneIl giovane altoatesino si trovava in Oman per lavorare alla costruzione di una funivia per conto di un’azienda svizzera; fatale il crollo di una struttura durante le operazioni ... altoadige.it Il rogo che ha danneggiato il tetto di un capannone è divampato in via Kennedy: nessun lavoratore ferito, ancora da quantificare i danni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.